Жена Смолова отреагировала на прекращение уголовного дела за драку в «Кофемании»

Карина Истомина, супруга экс-нападающего сборной России Федора Смолова, опубликовала пост по случаю завершения судебного процесса с участием ее мужа.

Сегодня мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы объявила о прекращении дела в отношении 36-летнего футболиста.

«Наконец-то эта история закончилась. С каким же облегчением я сейчас пишу этот пост. Почти год шли разбирательства. Это было похоже на беспрерывный ночной кошмар.

Как же я сильно переживала за Федю. Очень рада, что стороны заключили примирение и дело закрыто. Я уже говорила, что муж извлeк из этой ситуации серьeзный жизненный урок.

Ошибиться может каждый. Вопрос всегда в том, что ты с этим делаешь дальше: игнорируешь или находишь в себе силы это признать и исправить.

С самого начала можно было пойти разными путями, но наша позиция была одна – решать всe в правовом поле. Мы прошли этот путь вместе и были друг с другом на всех этапах.

Люблю тебя, муж. Всегда буду с тобой рядом», – написала Истомина.