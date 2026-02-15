Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России

Стендап-комик Роман Косицын ответил, кто является самым смешным футболистом в России. По его мнению, это Геннадий Тумилович.

«В этот топ точно попадает Дзюба. У него прикольное чувство юмора, он общался со многими из сферы комедии. У Дзюбы есть то, что отсутствует у многих комиков – врожденная харизма. Он от природы смешной человек. Мне нравится юмор Джикии – «стебный прикол».

Также я натыкался на рилсы Кругового. Видел, что он приходил на юмористическое ютуб-шоу «Ошуительное хоу». Я обратил внимание, что Круговой в начале передачи, когда над ним прикалывается ведущий при представлении, сидел зажатым. Это означает, что ему важна эта тематика.

Слуцкого также стоит упомянуть. Но ему не идет жесть, Леониду Викторовичу нужно интеллигентнее шутить. В основном футболисты крутые в плане юмора в своем комьюнити. У них он свой в раздевалке. Но однозначный топ -1 – это Геннадий Тумилович! Он круче и Дзюбы, и Джикии. У Геннадия Тумиловича врожденная потрясающая комедийная подача!» – сказал Косицын.