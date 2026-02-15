Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Состав «Спартака» назвали чемпионским

Сегодня, 12:39
27

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил статус «Спартака»

«У меня порой возникает ощущение, что футбольный клуб «Спартак» специально создан для того, чтобы вас, журналистов, тешить. Вы всегда друг другу не даeте спать.

Но если говорить серьeзно, то «Спартак» по составу – чемпионская команда. Такая команда должна бороться за титул. У «Спартака» нет изъянов ни в одной из линий. А они почему-то вот так выступают.

Но я никогда не назову «Спартак» середняком. От этой команды никогда не знаешь, чего ожидать. Они могут обыграть, кого угодно: хоть «Зенит», хоть «Краснодар», но при этом проиграть, например, «Оренбургу».

Даже в нынешнем сезоне я бы не сбрасывал их со счетов. Они точно будут биться и бороться. Когда над «Спартаком» ничего не висит, он очень силeн», – сказал Непомнящий.

  • С 2004 года «Спартак» по 1 разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
  • В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место с 29 очками после 18 туров.
  • Ранее Аршавин сказал, почему «Спартак» перестал быть топ-клубом. С ним согласился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.

Еще по теме:
Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд «Фенербахче» 61-летней давности 3
Глушаков оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» и «Краснодаром» 4
Козлову предрекли переход в «Спартак» после ЦСКА 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Непомнящий Валерий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1771149137
Эх, Ваши слова да богу в уши! Гыгыгы. Но боюсь даже богам не в силах в этом сезоне сделать Спартак чемпионом!... Ведь найдется какой-нибудь шайтан, что за Зенит! Гыгыгы.
Ответить
Император 1
1771149448
Нет слабых линий? Оборона+вратарь
Ответить
Прокс
1771149634
Валера!Валера! Это не клуб наверно!!
Ответить
Интерес
1771150108
Это уже "многолетняя традиция".Привыкли.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771150280
В Пердиве такая команда может стать чемпионской, если дадут конкуренты. Не долго ждать осталось. Гыгыгы
Ответить
k611
1771150493
Валерий Кузьмич - оборона красно-белых уже давно является слабым звеном. О каком чемпионстве можно говорить если постоянные косяки в обороне и вратарь не спасает. Яркий пример матч с Балтикой на выезде, где большую часть матча играли в большинстве и умудрились проиграть.
Ответить
Виктор Урал09
1771151048
Обыграть Зенит, Краснодар отчасти проще, чем "автобусы", которых половина в Лиге Приколов! Они сами не играют, т.к. не умеют и другим не дают, единственная их задача-это не вылететь в пердив!
Ответить
subbotaspartak
1771160975
Состав всегда чемпионский, не всегда до 1 места дотягивает...
Ответить
Главные новости
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
23:28
ВидеоГлушаков сыграл в «Молчи, пока не услышишь того, кто лучше тебя»
23:00
Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ
22:37
1
ВидеоАри оформил дубль за «БроукБойз» и потребовал миллион рублей
22:16
ФотоИзвестна сумма, за которую продана картина Смольникова «Синий квадрат»
20:39
34
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
20:36
1
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
20:27
5
ФотоКартина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
19:37
8
Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока
19:25
2
ВидеоГенич упал, пытаясь обыграть вратаря в медийном матче
19:17
10
Все новости
Все новости
Грулев: «Я жил в табло на «Локомотиве»
23:21
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
21:59
Новичок ЦСКА Козлов назвал любимую позицию на поле
21:39
Газизов высказался о возможном вылете махачкалинского «Динамо» из РПЛ
21:15
2
Бывший тренер клуба РПЛ может возглавить Коста-Рику
20:52
1
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
20:27
5
В Турции ожидают переходы российских футболистов в ближайшее время
19:51
3
ФотоКартина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
19:37
8
Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока
19:25
2
Экс-игрок «Зенита» раскритиковал клуб за трансфер Дурана: «Это перебор»
18:52
4
Журова отреагировала на слова Кирьякова о повышении цен на коммуналку
18:40
15
Погребняк объяснил, почему не смотрел Зимний кубок РПЛ
18:27
1
Козлов рассказал о разговоре с Челестини после перехода в ЦСКА
18:14
2
Козлов обратился к болельщикам ЦСКА после трансфера из «Краснодара»
17:00
7
Байдачный – о росте цен в России: «Поражаюсь такому скотскому отношению»
16:53
67
ВидеоАленичев выбрал главную легенду «Спартака» в современной истории
16:39
17
Бояринцев определил потолок «Спартака» в РПЛ
15:58
9
Названы имена двух новичков «Балтики»
15:15
1
Махачкалинское «Динамо» не отпустит защитника в «Краснодар»
14:56
1
Семак рассказал об адаптации Дурана в «Зените»
13:29
3
«Спартак» поздравил игрока команды с рождением сына
12:59
1
Быстров сказал, требуется ли «Зениту» усиление состава
12:48
8
Состав «Спартака» назвали чемпионским
12:39
27
Слуцкий – о Дзюбе: «Все атрибуты звездульки-капризульки»
12:37
3
ФотоЛолита – о двух экс-игроках сборной России: «Теперь это мои «Валентины»
11:59
3
Тарханов назвал самый сильный трансфер межсезонья в РПЛ – его сделал «Зенит»
11:49
5
«Сочи» ради Шамара и Фуртадо пытается избавиться от двух игроков, но они не хотят уходить
11:41
1
«Палмейрас» готов заплатить 14 миллионов за игрока «Зенита»
11:05
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 