Состав «Спартака» назвали чемпионским

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил статус «Спартака»

«У меня порой возникает ощущение, что футбольный клуб «Спартак» специально создан для того, чтобы вас, журналистов, тешить. Вы всегда друг другу не даeте спать.

Но если говорить серьeзно, то «Спартак» по составу – чемпионская команда. Такая команда должна бороться за титул. У «Спартака» нет изъянов ни в одной из линий. А они почему-то вот так выступают.

Но я никогда не назову «Спартак» середняком. От этой команды никогда не знаешь, чего ожидать. Они могут обыграть, кого угодно: хоть «Зенит», хоть «Краснодар», но при этом проиграть, например, «Оренбургу».

Даже в нынешнем сезоне я бы не сбрасывал их со счетов. Они точно будут биться и бороться. Когда над «Спартаком» ничего не висит, он очень силeн», – сказал Непомнящий.