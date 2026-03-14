Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Сочи» и «Краснодар». Игра состоится 14 марта, начало встречи запланировано на 13:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Мухин, Коваленко, Федоров, Крамарич, Фуртадо.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Пальцев, Сперцян, Батчи, Дуглас Аугусто, Кривцов, Виктор Са, Кордоба

Главный тренер: Мурад Мусаев

