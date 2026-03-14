Экс-игрока «Волги» посадили в нидерландскую тюрьму

Бывший футболист Ромео Кастелен получил 18 месяцев тюрьмы по делу об отмывании денег.

Суд в Зволле назначил экс-игроку наказание в виде 18 месяцев лишения свободы, из которых 6 месяцев сделали условными, а также обязал его выплатить 2 млн евро. Прокуратура требовала 3 года тюрьмы.

По данным суда, в ноябре 2019 года Ромео Кастелена задержали в аэропорту Схипхол, когда в его багаже нашли почти 140 тысяч евро. Бывший футболист утверждал, что эти деньги он получил как выигрыш в казино и от продажи часов, но следствие пришло к выводу, что он отмывал средства вместе с техническим директором своего бывшего клуба Zhejiang Yiteng и перевозил крупные суммы из Нидерландов в Китай и Гонконг.

Сообщается, что Ромео Кастелен подаст апелляцию. Адвокат Джеральд Рутхоф заявил, что суд, по его мнению, не учел карьеру футболиста и заработанные им суммы.

Также суд вынес приговор по делу еще одному обвиняемому. Скаут Оуэн Б. получил такой же срок и должен выплатить почти 700 тысяч евро.

