Юран заступился за критикуемого спартаковца Максименко

14 марта, 12:12
2

Бывший спартаковец Сергей Юран оценил игру вратаря команды Александра Максименко.

– Сейчас болельщики и эксперты критикуют Максименко за пропущенные мячи. Вы согласны с тем, что он не в лучшей форме на данный момент?

– Футбол – это коллективный вид спорта или бокс, где один выходишь и бьешься? При чем тут Максименко, если дают возможность в штрафной спокойно пробивать по воротам? Да, где-то мог выручить... Но давайте разберемся, как рождаются эти мячи. Пенальти Максименко разве сам зарабатывает?

Или момент с первым и третьим голами «Акрона». Что происходит в штрафной, где защитники? Во вратарской дают пробивать. Это он позволяет такое или оборона? Одно дело, если бы ему забивали с 30 метров или он пенальти зарабатывал бы в свои ворота. Тогда можно сказать, что с Максименко что-то не так. Футбол – это коллективный спорт. Все должны работать на максимум, начиная с нападающего

  • Максименко пропустил 10 голов в последних 3 матчах при 18 ударах в створ ворот.
  • Всего в этом сезоне 27-летний голкипер провел 20 игр, пропустил 33 гола, сыграл на ноль в 5 встречах.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Юран Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1773482893
Юран давно себя показал, как чудик. Третий гол Акрона -это как раз бабочка Максименко. По его логике, туда можно поставить любого полевого, раз вина исключительно на тех, кто дает бить. Ну а пример кубка, где Луня 3 мяча потащил и не дал стать счету 2-1 и 3-1, а Максименко пропустил все.
Ответить
R_a_i_n
1773484792
Максименко пропускает всё, что летит мимо него, что летит в него иногда отбивает, если по недорозумению своему в другой угол не прыгнет.
Ответить
