Журова отреагировала на слова Кирьякова о повышении цен на коммуналку

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Сергея Кирьякова. Бывший нападающий сборной России ранее пожаловался на резкое повышение коммунальных тарифов.

– Наш председатель сказал, что надо с этим разбираться. Этот вопрос возник перед последним заседанием. Думаю, профильный комитет сейчас собирает информацию, и тогда мы будем понимать, как законодательно и управленчески это можно решить. Надо понять, по крайней мере, обоснованность таких повышений. Говорили, что процент повышения будет 1,7, где-то 2 процента. Но когда люди понимают, что какие-то коммунальные услуги у них подорожали в два, а то и три раза, это не 2 процента.

– То есть Кирьяков не зря надеется на Госдуму?

– Не то что Госдума, здесь надо надеяться на местную власть, установление тарифов и контроль над коммунальщиками и управляющими компаниями в их ведении. Но люди негодуют. Я живу в Петербурге, и у меня счет тоже значительно увеличился.

– На сколько процентов?

– По каким-то позициям больше, чем на 50 процентов.

– Ох ты.

– Да. И я начинаю думать, может, я что-то неправильно сделала или действительно так подорожало. Начинаю искать свою ошибку. У нас все пока не так сильно возмущаются, но начинают понимать, что надо проанализировать, отчего так произошло. Иногда видишь счет и думаешь, что ты жег свет и не задумывался.

– Или воду лил.

– Да, и когда так дорожает, ты думаешь, что надо вот тут и тут попридержаться, возможно, надо котел поменять, потому что ему 15 лет. А у кого-то спрашиваю, отвечают, что коммуналка осталась такой же, как и была. И я думаю, как так получилось, интересное кино. Надо разбираться, мы не можем на это не реагировать, это коснулось каждого, коснулось людей.