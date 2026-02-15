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  • Журова отреагировала на слова Кирьякова о повышении цен на коммуналку

Журова отреагировала на слова Кирьякова о повышении цен на коммуналку

15 февраля, 18:40
26

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Сергея Кирьякова. Бывший нападающий сборной России ранее пожаловался на резкое повышение коммунальных тарифов.

– Наш председатель сказал, что надо с этим разбираться. Этот вопрос возник перед последним заседанием. Думаю, профильный комитет сейчас собирает информацию, и тогда мы будем понимать, как законодательно и управленчески это можно решить. Надо понять, по крайней мере, обоснованность таких повышений. Говорили, что процент повышения будет 1,7, где-то 2 процента. Но когда люди понимают, что какие-то коммунальные услуги у них подорожали в два, а то и три раза, это не 2 процента.

– То есть Кирьяков не зря надеется на Госдуму?

– Не то что Госдума, здесь надо надеяться на местную власть, установление тарифов и контроль над коммунальщиками и управляющими компаниями в их ведении. Но люди негодуют. Я живу в Петербурге, и у меня счет тоже значительно увеличился.

– На сколько процентов?

– По каким-то позициям больше, чем на 50 процентов.

– Ох ты.

– Да. И я начинаю думать, может, я что-то неправильно сделала или действительно так подорожало. Начинаю искать свою ошибку. У нас все пока не так сильно возмущаются, но начинают понимать, что надо проанализировать, отчего так произошло. Иногда видишь счет и думаешь, что ты жег свет и не задумывался.

– Или воду лил.

– Да, и когда так дорожает, ты думаешь, что надо вот тут и тут попридержаться, возможно, надо котел поменять, потому что ему 15 лет. А у кого-то спрашиваю, отвечают, что коммуналка осталась такой же, как и была. И я думаю, как так получилось, интересное кино. Надо разбираться, мы не можем на это не реагировать, это коснулось каждого, коснулось людей.

  • В феврале жители ряда регионов России массово жалуются на возросшие платежи за коммунальные услуги.
  • Ранее о ценах на коммуналку и продукты высказался бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кирьяков Сергей
Комментарии (26)
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mikatv
1771173186
Какая смелая депутатша. Задуматься надо - может мы что не так делаем, а они все так делают. Пошел думать.
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bset
1771173442
Надо бы разобраться уже, что за злодеи налоги поднимают, увеличивают утильсбор и мессенджеры блокируют. Не иначе Байден лодку раскачивает.
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Иван Петров 1986
1771175040
Ну вот и разбирайтесь, только зарплату себе не повышайте пока.
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TOMSON
1771176931
Я сильно не вчитывался, но чатик домовой пролистал. И там ребята говорят, что не так сильно тарифы подняли, как по другому считать стали. По сути переложив проблему недобросовестных жильцов на добросовестных. Ну и соответственно где этих жильцов не много там незаметно, а вот где много… Ну а умение делать лицом непонимающую мину наши депутаты умеют мастерски… хотя все логично и именно так, как они и задумывали
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Интерес
1771176951
Причина одна:ЖКХ государство сделало БИЗНЕСОМ, а добьёт её алчность "бизнесменов". Кто видел в натуре хозяев клининговых компаний и аутсорсинговых шараг, тот поймёт меня.Последствия на этом пути неустранимы.Вот и всё.
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Чилим.
1771177021
Урезать депутатам зарплату в 10 раз, лишить всех привилегий на халяву. И пусть потихоньку, в течение года разбираются- почему так произошло.
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FWSPM
1771186896
в любом депутатском расследовании главная задача не выйти на себя
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Виктор Урал09
1771213959
Да чего она включила дуру-все повышения сделали, чтобы свои косяки, недочёты и прочее компенсировать за счёт кармана населения-оно у нас ведь самое богатое, а бедные чинуши нищие, компании монополисты тоже нищие! Кроме как геноцидом собственного народа, я этого назвать не могу и ничего не изменится, пока у власти партия воров и жуликов, монополист очередной, как в своё время КПСС, чем закончилось потом всё нам известно-очередным развалом страны!
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sochi-2013
1771222574
Прокуратуру не надо напрячь?
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