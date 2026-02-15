Журова отреагировала на слова Кирьякова о повышении цен на коммуналку

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Сергея Кирьякова. Бывший нападающий сборной России ранее пожаловался на резкое повышение коммунальных тарифов.
– Наш председатель сказал, что надо с этим разбираться. Этот вопрос возник перед последним заседанием. Думаю, профильный комитет сейчас собирает информацию, и тогда мы будем понимать, как законодательно и управленчески это можно решить. Надо понять, по крайней мере, обоснованность таких повышений. Говорили, что процент повышения будет 1,7, где-то 2 процента. Но когда люди понимают, что какие-то коммунальные услуги у них подорожали в два, а то и три раза, это не 2 процента.
– То есть Кирьяков не зря надеется на Госдуму?
– Не то что Госдума, здесь надо надеяться на местную власть, установление тарифов и контроль над коммунальщиками и управляющими компаниями в их ведении. Но люди негодуют. Я живу в Петербурге, и у меня счет тоже значительно увеличился.
– На сколько процентов?
– По каким-то позициям больше, чем на 50 процентов.
– Ох ты.
– Да. И я начинаю думать, может, я что-то неправильно сделала или действительно так подорожало. Начинаю искать свою ошибку. У нас все пока не так сильно возмущаются, но начинают понимать, что надо проанализировать, отчего так произошло. Иногда видишь счет и думаешь, что ты жег свет и не задумывался.
– Или воду лил.
– Да, и когда так дорожает, ты думаешь, что надо вот тут и тут попридержаться, возможно, надо котел поменять, потому что ему 15 лет. А у кого-то спрашиваю, отвечают, что коммуналка осталась такой же, как и была. И я думаю, как так получилось, интересное кино. Надо разбираться, мы не можем на это не реагировать, это коснулось каждого, коснулось людей.
- В феврале жители ряда регионов России массово жалуются на возросшие платежи за коммунальные услуги.
- Ранее о ценах на коммуналку и продукты высказался бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов.