Двукратный чемпион России высказался о росте цен на продукты и коммунальные услуги

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов рассказал, что был удивлен ценником за коммунальные услуги в феврале.

– Да, конечно. На 20 процентов больше, хотя и раньше платежка была немаленькая. Это должно регулироваться государством, потому что нефть и газ падают в цене, зарплаты не растут, а коммунальные услуги на каком-то основании растут. Хотя электричество, нефть, газ мы добываем сами.

Куда идут деньги, которые аккумулируются за счет коммунальных услуг? Мне непонятно. Государство должно это как-то ограничить, потому что у народа реально нет денег.

– Насколько сильно, на ваш взгляд, за последний год выросли цены в принципе? Приходится ли в чем-то себе отказывать?

– В рестораны не хожу. Дома готовлю.

– А раньше ходили?

– Да. Но пока позволяю себе готовить что захочу – мясо, овощи, фрукты. Но вообще это тоже должно регулироваться: не может такого быть, чтобы российские огурцы стоили дороже бананов, ананасов, которые везут непонятно откуда. Очень странная ситуация с ценами на продукты.