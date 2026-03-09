Бубнов проанализировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном».

Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

«Спартак», как всегда, безобразно играл в обороне, и «Акрон» не только сравнял счeт, но и были моменты даже для того, чтобы и выиграть.

Но «Спартак», имея такую сильную группу атаки, создал достаточно голевых моментов, чтобы в конце концов вырвать победу.

После первого тайма казалось, что победа убедительная, а после второго тайма сложилось впечатление, что они еле-еле еe вырвали.

С одной стороны, сейчас поднялись в турнирной таблице, но так играть в обороне нельзя, потому что с такой игрой на Кубок, а сейчас у них задача – выиграть Кубок, они никогда не выиграют», – сказал Бубнов.