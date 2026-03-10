Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов предложил замену в составе «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Титов предложил замену в составе «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

10 марта, 23:11
8

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что вратарь московской команды Александр Максименко нуждается в отдыхе.

  • Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.
  • «Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

«В обороне должна отрабатывать вся команда: от Максименко до Угальде. Я вижу, что некоторые футболисты не дорабатывают, сверху это видно очень хорошо. То ли нет эмоций, то ли устали после сборов.

Что касается Саши Максименко – хочется его поддержать. Сейчас, к сожалению, что ни удар, то гол. Ему начали свистеть…

А ведь он наш воспитанник, хороший вратарь. Но, возможно, стоит его поменять, дать паузу, отдохнуть. Много матчей. В хоккее так часто делают – дают паузу, дают вратарю выдохнуть.

Помазун – хороший вратарь. Ему нужно дать почувствовать, каково это – играть в воротах «Спартака», а не стоять. А Саше – посмотреть со стороны, выдохнуть. Если бы я был главным тренером, я бы это попробовал», – сказал Титов.

Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1773174150
Титов видно хорошо знает какое положение в его любимом клубе...и что Помазун травмирован))
Ответить
FWSPM
1773179708
все правильно... но помазун с травмой, наврядли карседо рискнет поставив довбню
Ответить
алдан2014
1773187975
Ушёл конкурент в лице Селихова,и Максименко решил ,что неприкасаем,расслабился. Почему не ищут нормального вратаря? Это ведь большая проблема
Ответить
АртурZaСМ
1773199577
Саше надо не отдыхать давать, а избавляться от него. Что это за воротчик такой удар в створ - гол, удар в створ - гол??? отбивает только то, что летит в него. Про пенальти вообще молчу на моей памяти он не отбил ни одного пенальти, он что есть в раме, что его нет. Если нет своих надо искать хорошего иностранца.
Ответить
Strig
1773204572
максидырке надо отдохнуть, это ТОЧНО... ну и уровень его сомнительный в целом
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1773212664
Берите писякова он счас топ вратарь ))
Ответить
oyabun
1773212990
Может хоть к Титову в клубе прислушиваются, раз на мнение болельщиков им наплевать.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 