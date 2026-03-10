Титов предложил замену в составе «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что вратарь московской команды Александр Максименко нуждается в отдыхе.

Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.

«Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.

Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

«В обороне должна отрабатывать вся команда: от Максименко до Угальде. Я вижу, что некоторые футболисты не дорабатывают, сверху это видно очень хорошо. То ли нет эмоций, то ли устали после сборов.

Что касается Саши Максименко – хочется его поддержать. Сейчас, к сожалению, что ни удар, то гол. Ему начали свистеть…

А ведь он наш воспитанник, хороший вратарь. Но, возможно, стоит его поменять, дать паузу, отдохнуть. Много матчей. В хоккее так часто делают – дают паузу, дают вратарю выдохнуть.

Помазун – хороший вратарь. Ему нужно дать почувствовать, каково это – играть в воротах «Спартака», а не стоять. А Саше – посмотреть со стороны, выдохнуть. Если бы я был главным тренером, я бы это попробовал», – сказал Титов.