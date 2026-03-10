Ловчев назвал трех слабых футболистов «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев разочарован игрой красно-белых в обороне после зимней паузы.

«Оборона «Спартака» – безобразие просто. Вспоминаю времена, когда Неманья Видич пришел в команду, расставил и всех научил играть в обороне.

Покупают игроков в атаку, а сзади… Денисов, Литвинов, Рябчук – слабенькие футболисты, честно говоря. То, что они сейчас творят в обороне, – полное безобразие.

При этом в атаке приличные игроки, которые могут забить четыре гола и вырвать победу. При каждой игре сижу на телевидении и говорю, что сейчас какой‑нибудь угловой или штрафной – и всe, «полгола» уже есть. Это уже просто невозможно.

Во времена, когда я играл, у нас был, предположим, Симонян или Бесков. Он и защитой, и вратарями занимался. Сейчас есть тренер защитников, вратарей, нападающих, а толку от них никакого», – сказал Ловчев.