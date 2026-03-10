Ловчев назвал трех слабых футболистов «Спартака»

10 марта, 20:56
6

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев разочарован игрой красно-белых в обороне после зимней паузы.

«Оборона «Спартака» – безобразие просто. Вспоминаю времена, когда Неманья Видич пришел в команду, расставил и всех научил играть в обороне.

Покупают игроков в атаку, а сзади… Денисов, Литвинов, Рябчук – слабенькие футболисты, честно говоря. То, что они сейчас творят в обороне, – полное безобразие.

При этом в атаке приличные игроки, которые могут забить четыре гола и вырвать победу. При каждой игре сижу на телевидении и говорю, что сейчас какой‑нибудь угловой или штрафной – и всe, «полгола» уже есть. Это уже просто невозможно.

Во времена, когда я играл, у нас был, предположим, Симонян или Бесков. Он и защитой, и вратарями занимался. Сейчас есть тренер защитников, вратарей, нападающих, а толку от них никакого», – сказал Ловчев.

  • Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.
  • «Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рябчук Олег Литвинов Руслан Денисов Даниил Ловчев Евгений
Комментарии (6)
oyabun
1773166128
Рябчук может и слабый игрок, но не при нем же было пропущено 10 мячей в 3-х играх! Он в них вообще не играл. А Джику и Ву, значит норм ЦЗ? И вратарь наш постоянно выручает, да, Евгений Серафимыч? Совершенно безграмотная и необъективная оценка.
Ответить
FWSPM
1773166700
да и легионеров постоянно привозят за три копейки типа этого джику а потом удивляются что он привозит в каждом матче
Ответить
ySS
1773173846
Очередной тренер строит игру в атаку и от себя, про построение игры в обороне (а не игры защитников) не, не наше это. Джику, как и Бабич, наблюдает, как не успевают остальные.
Ответить
алдан2014
1773189845
Так и есть,слабенькие,но сильнее с паспортом у нас нету,лимит
Ответить
Все новости
