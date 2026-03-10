Бубнов поставил двойку только одному игроку «Динамо» за матч с ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал дерби между ЦСКА и «Динамо» в 20-м туре РПЛ.

Бело-голубые на выезде выиграли со счетом 4:1.

С 17-й минуты армейцы играли вдесятером после удаления Лусиано Гонду.

Бубнов на пятерку оценил игру динамовцев. По его подсчетам, команда Ролана Гусева выполнила 775 технико-тактических действий за матч при 25 процентах брака.

Единственную двойку от Бубнова получил защитник Леон Зайдензаль. Он вышел на поле после перерыва и был заменeн на 73-й минуте, успев выполнил 23 ТТД при 39% брака.