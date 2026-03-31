Стало известно, при каком условии «Спартак» снизит цену на Угальде

В «Спартаке» рассчитывают получить за продажу нападающего Манфреда Угальде 20 миллионов евро.

Клуб будет готов снизить цену, если получит процент от следующей возможной продажи игрока.

При этом агенты форварда полагают, что Угальде стоит 15-17 миллионов евро, с чем категорически не согласны в столичном клубе.