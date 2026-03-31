Стало известно, при каком условии «Спартак» снизит цену на Угальде

В «Спартаке» рассчитывают получить за продажу нападающего Манфреда Угальде 20 миллионов евро.
Клуб будет готов снизить цену, если получит процент от следующей возможной продажи игрока.
При этом агенты форварда полагают, что Угальде стоит 15-17 миллионов евро, с чем категорически не согласны в столичном клубе.
- Сообщалось, что игроком интересуется «Вест Хэм».
- 23-летний Угальде в этом сезоне провел за «Спартак» 27 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»