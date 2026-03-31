Экс-судья ФИФА сказал, нужно ли звать иностранных арбитров в РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев сказал, нужно ли приглашать иностранных судей на матчи чемпионата России.

«Нужны ли иностранные судьи в нашем чемпионате? Когда к нам раньше приезжали иностранцы, скандалов меньше не становилось. Если они и приедут, пусть это будет полноценный обмен.

Уверен, что уровень наших арбитров гораздо выше, поэтому их и приглашают в Саудовскую Аравию и другие чемпионаты. Иностранцы не станут панацеей, не решат все проблемы. Скандалы никуда не уйдут. К тому же нашим молодым арбитрам нужно расти. Если судить на игре «Спартак» – ЦСКА будет иностранец, то как расти нашим?» – сказал Николаев.