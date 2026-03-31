  • Экс-судья ФИФА сказал, нужно ли звать иностранных арбитров в РПЛ

Экс-судья ФИФА сказал, нужно ли звать иностранных арбитров в РПЛ

31 марта, 10:28
5

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев сказал, нужно ли приглашать иностранных судей на матчи чемпионата России.

«Нужны ли иностранные судьи в нашем чемпионате? Когда к нам раньше приезжали иностранцы, скандалов меньше не становилось. Если они и приедут, пусть это будет полноценный обмен.

Уверен, что уровень наших арбитров гораздо выше, поэтому их и приглашают в Саудовскую Аравию и другие чемпионаты. Иностранцы не станут панацеей, не решат все проблемы. Скандалы никуда не уйдут. К тому же нашим молодым арбитрам нужно расти. Если судить на игре «Спартак» – ЦСКА будет иностранец, то как расти нашим?» – сказал Николаев.

  • Ранее РФС подписал соглашения о сотрудничестве в области судейства с Саудовской Аравией и Беларусью. Эти документы подразумевают обмен элитными арбитрами ФИФА и перспективными судьями, которые работают на матчах высших соревнований.
  • 17 иностранных главных арбитров работали на 18 матчах РПЛ в 2005–2007 годах.

Еще по теме:
Зобнин определил свое место в 104-летней истории «Спартака»
Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит» 7
«Балтика» увеличила цену на Андраде на фоне интереса «Зенита» 7
Россия. Премьер-лига Николаев Алексей
Комментарии (5)
АЛЕКС 58
1774944122
На все матчи не нужно. Нужно только на игры Зенита и Краснодара
andr45
1774953374
Нужны не иностранные судьи, а нуден взвод автоматчиков)
Спартач80
1774973291
Не брать взятки от Зенита (грязьпрома), так и расти.
cska1948
1774975564
То, что в ЦСКА и Спартаке играют легионеры, впрочем, и во всех других командах РПЛ тоже, и как при этом расти нашим футболистам, никого не волнует, а вот за рост судейского мастерства хоть ОДИН человек побеспокоился.
Главные новости
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
17
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
