Головин объяснил, почему остается в «Монако»

31 марта, 10:15
3

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему не ушeл из команды.

«Я, честно, никогда не думал, чтобы использовать что-то как вот, условно, клуб, как какой-то трамплин или куда-то перерасти. Мне просто комфортно в этом клубе, на данный момент я в нeм нахожусь и находился много лет. Меня, в принципе, всe устраивало.

Да, у нас, может быть, первые сезона три-четыре не прямо всe хорошо шло, но последние годы мы играем в Лиге чемпионов, могли бы дальше проходить. Но я думаю, что последние три года точно можно называть это большим клубом», – сказал Головин.

  • 29-летний россиянин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
  • С тех пор Головин провeл 262 матча за клуб, забил 38 мячей и сделал 46 ассистов.
  • Он не выигрывал трофеев в составе монегасков.

Комментарии (3)
FFR
1774942735
Монако потолок для Головина. Выше его не позовут, да и он сам не потянет.
Ответить
Чугунный скороход
1774943901
Для него монако-зона комфорта, там все привычно и знакомо.
Ответить
Willow
1775109823
Нашёл кокон, это как в РПЛ сидеть на зарплате и никуда не приходить. Без претензий к нему конечно, но такое вот поколение.
Ответить
