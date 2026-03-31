Головин объяснил, почему остается в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему не ушeл из команды.

«Я, честно, никогда не думал, чтобы использовать что-то как вот, условно, клуб, как какой-то трамплин или куда-то перерасти. Мне просто комфортно в этом клубе, на данный момент я в нeм нахожусь и находился много лет. Меня, в принципе, всe устраивало.

Да, у нас, может быть, первые сезона три-четыре не прямо всe хорошо шло, но последние годы мы играем в Лиге чемпионов, могли бы дальше проходить. Но я думаю, что последние три года точно можно называть это большим клубом», – сказал Головин.