Орлов назвал игрока, из-за которого «Динамо» много пропускает, но Карпин тянет его в сборную

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника «Динамо» Максима Осипенко.
«Осипенко вообще не игрок основного состава «Динамо». В сборную его тянет Карпин всe время. Посчитайте и посмотрите, сколько из-за него пропускает «Динамо».
Он может забить, конечно. Но его основная задача – быть центральным защитником. Осипенко – что есть, что нет его. А вот где Глебов сейчас? Карпин же их обоих перевeл из «Ростова», – сказал Орлов.
- Осипенко перешел в «Динамо» вместе с бывшим главным тренером Валерием Карпиным из «Ростова».
- 31-летний защитник в этом сезоне провел за бело-голубых 23 матча, забил 3 гола.
