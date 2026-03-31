Орлов назвал игрока, из-за которого «Динамо» много пропускает, но Карпин тянет его в сборную

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника «Динамо» Максима Осипенко.

«Осипенко вообще не игрок основного состава «Динамо». В сборную его тянет Карпин всe время. Посчитайте и посмотрите, сколько из-за него пропускает «Динамо».

Он может забить, конечно. Но его основная задача – быть центральным защитником. Осипенко – что есть, что нет его. А вот где Глебов сейчас? Карпин же их обоих перевeл из «Ростова», – сказал Орлов.