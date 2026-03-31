«Крылья Советов» могут подписать игрока «Торпедо» на замену Сутормину

К защитнику «Торпедо» Глебу Шевченко проявляют «Крылья Советов», «Урал», «Родина» и действующий чемпион Беларуси «МЛ Витебск».

Самарцы рассматривают кандидатуру футболиста, поскольку не планируют продлевать контракт с Алексеем Суторминым, а будущее Николая Рассказова остаeтся неопределeнным. Витебский клуб, который дебютирует в Лиге чемпионов, активно ищет усиление на фланг обороны, а у екатеринбуржцев есть только один номинальный правый защитник – 33-летний Тимофей Маргасов, у которого летом истекает соглашение.

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в личной беседе сказал Шевченко, что хочет сохранить его в команде. Однако боссы черно-белых пока не предложили футболисту новую сделку с улучшенными условиями.