  Головин рассказал о своем необъяснимом удалении в игре Лиги 1

Головин рассказал о своем необъяснимом удалении в игре Лиги 1

31 марта, 09:23

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ситуации со своим удалении в феврале в матче Лиги 1 с «Нантом» (3:1).

Четырьмя днями позже россиянин был удален в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3). Он признается, что вторая красная карточка получена по его вине. В случае с первой – ситуация неоднозначная.

«Во Франции, когда получаешь красную карточку, потом созваниваешься с судейством… Они в Париже сидят, там 5-6 человек, как судейский комитет, и спрашивают тебя: «Объясни, как это случилось».

Первую желтую я получил, стоя в десяти метрах от судьи, вообще ничего ему не говорил, я развел руки, потому что он не свистнул фол. Но прибежали два наших игрока и начали с ним спорить. И он смотрел на меня и дал мне желтую за то, что я просто стоял, молчал. Похлопал, и он [судья] дал мне сразу вторую желтую.

И потом, на созвоне с этими судьями, я рассказал все как было. Говорю: «Я не понимаю, за что я получил первую желтую». И они сидят, смотрят момент этот на повторе, и мне говорят: «Мы тоже не понимаем». Я говорю: «Прекрасно, а я с красной», – сказал Головин.

  • В этом сезоне 29-летний хавбек провел 30 матчей за «Монако», забил 4 гола, сделал 6 ассистов.
  • Головин выступает за монегасков с лета 2018 года.

Источник: «Вести»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
