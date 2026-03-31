Белоус сказал, когда Семак уйдет из «Зенита»

31 марта, 09:35
3

Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус высказался о будущем главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– В последнее время активно обсуждается утечка о зарплатах главных тренеров клубов РПЛ. Есть комментарии, что Семак получает слишком много.

– Что значит «получает слишком много»? Семак привeл «Зенит» к шести подряд чемпионствам, да и серебряные медали прошлого сезона провалом не назовeшь. И сейчас «Зенит» идeт практически ноздря в ноздрю с «Краснодаром» в таблице. Уверен, Сергей Богданович добросовестно отрабатывает деньги по своему контракту.

– Ещe порой критики предлагают Семаку поработать в команде из нижней части таблицы.

– Эту туфту мы многократно слышали. Пусть вспомнят, что Семак начинал самостоятельную тренерскую карьеру в «Уфе», и нормально он там работал, заслужил приглашение в «Зенит» на пост главного тренера.

Когда Семак при мне играл в ФК «Москва», для меня было очевидно, что впоследствии он станет тренировать на высоком уровне. Уже тогда к нему прислушивались футболисты-партнeры. Сейчас Сергей Богданович – авторитетный специалист, он отлично умеет управлять игроками, нет никаких вопросов по его компетенциям.

Но ничто не вечно под Луной, и если или когда Семак уйдeт из «Зенита», то наверняка конкретно для того, чтобы возглавить национальную сборную. Это уже после нашего возвращения в международные турниры.

  • Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
  • До петербургского клуба он был главным тренером «Уфы» с конца декабря 2016 года.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Семак Сергей
Комментарии (3)
alp
1774943611
засиделся Серега, факт! пора в другой клуб или на заслуженный покой. на игру Зенита без слез не взглянешь, игроки ГТ ни в хер не ставят. с таким набором только чемпионства в РПЛ штамповать - скучно ((
boris63
1774948298
Серёга до тридцатого года точно не уйдёт, только вперёд ногами. Зенит сам себе яму выкопал и это плохо для клуба.
