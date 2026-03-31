Головин назвал проблему в новом формате Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, что старый формат Лиги чемпионов с групповым этапом был честнее.

По его словам итоговый результат меньше зависел от случайности, поскольку команды играли друг с другом дважды (дома и в гостях).

«А здесь ты играешь с каждой командой один раз. То есть ты можешь попасть на слабую команду и сыграть на выезде, лететь туда, не знаю, сейчас 10 часов, как летал «Реал Мадрид». Непонятно, какое будет там поле, какая погода и то, что это один матч, и ты можешь потерять очки. Но когда у тебя есть две игры с одной и той же командой, то это уже не будет похоже на случайность», – сказал Головин.

При этом футболист уточнил, что не считает новый формат плохим, но если бы был выбор, он остановился бы на прежней схеме.