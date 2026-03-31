Головин назвал проблему в новом формате Лиги чемпионов

31 марта, 08:17
9

Полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, что старый формат Лиги чемпионов с групповым этапом был честнее.

По его словам итоговый результат меньше зависел от случайности, поскольку команды играли друг с другом дважды (дома и в гостях).

«А здесь ты играешь с каждой командой один раз. То есть ты можешь попасть на слабую команду и сыграть на выезде, лететь туда, не знаю, сейчас 10 часов, как летал «Реал Мадрид». Непонятно, какое будет там поле, какая погода и то, что это один матч, и ты можешь потерять очки. Но когда у тебя есть две игры с одной и той же командой, то это уже не будет похоже на случайность», – сказал Головин.

При этом футболист уточнил, что не считает новый формат плохим, но если бы был выбор, он остановился бы на прежней схеме.

  • Новый формат Лиги чемпионов с общим этапом был введен в сезоне-2024/25.
  • 36 команд сведены в одну таблицу и проводят по 8 матчей (по 4 дома и в гостях) с разными соперниками, которые определяются по жеребьевке.

Источник: «Вести»
Лига чемпионов Монако Головин Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
Давид59
Я согласен, что можно потерять очки. Но это будет не фатально. Посмотрите, сколько команд продолжают играть в стыках за одну восьмую финала. Я считаю формат хорошим, главное преимущество - это то, что меньше стало проходных игр и больше игр грандов между собой.
Ответить
k611
1774939475
Старый формат был проще и понятнее, зря они от него отказались
Ответить
Artemka444
1774941226
Новый лучше ненужных матчей практически нету
Ответить
mutabor0992
1774944420
Алексашка харЭ триндеть!Сейчас все команды упираются "до последнего"!А в старом формате главное нахлобучить "бутер" и "расписать" ничейки сильным командам.Да и матчей больше.Так что не "квакай"!
Ответить
