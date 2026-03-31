Экс-игрок «Зенита» – о Соболеве: «Как он бегал-хромал, так и будет»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил игру нападающего команды Александра Соболева в весенней части сезона.

– Соболев не преобразился. Ему 29 лет. Разве человек в 29 лет может измениться? Соболев какой был, таким и остался. Не лучше и не хуже. Как он бегал-хромал, так и будет бегать и хромать. Хотя мы же не знаем, может, в 35 он будет ещe лучше.

Самое главное, что он использовал те моменты, которые у него были. Например, в той же игре с «Динамо». Но в целом нападающие так всегда и ценятся: если забивает – молодец, нет – тебя все клюют и рассказывают что и как делать. Соболев выполнил то, что должен.

– Но складывается ощущение, что Соболева продолжают «клевать» и после хороших игр. Как будто для болельщиков «Зенита» он так и не стал своим.

– Тяжело переходить из «Спартака» в «Зенит». Чтобы себя зарекомендовать, нужно сделать какие-то сверхусилия. Таких футболистов же было немало. Помню, Кульков, в своe время, приходил. К нему болельщики относились хорошо. Кого ещe можно вспомнить… Погребняк! Сначала у него было не очень, но потом он начал забивать и пошло. Кубок УЕФА вот выиграли. Дзюба же ещe был потом. Точно кого-то забыл. И вот сейчас ещe Соболев.

Видимо, Соболев – это уже перебор для болельщиков «Зенита». Но тут нужно понимать: то, что его не воспринимают – это одна ситуация, а то, что он сейчас приносит пользу – другая. Я считаю, нужно всe делать по факту. Забил, команда выиграла – молодец. Не забил, плохо играл – ну, извини, получай, что заслужил.