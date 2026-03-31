  • Слуцкий шокирован судейством в пользу «Зенита»: «Это просто за гранью»

Слуцкий шокирован судейством в пользу «Зенита»: «Это просто за гранью»

31 марта, 06:03
47

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал чемпиона РПЛ этого сезона. По его мнению, им будет «Зенит».

«С таким судейством – «Зенит». Я думаю, что «Зенит» выиграет.

Когда я смотрю пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»... Даже через ВАР… Весь мир, весь стадион видит, что игрок «Динамо» первым поставил ногу, она стоит у него в опоре. Как он может сфолить?! В матче с «Оренбургом» одного пенальти не было от слова совсем, второй – еще такой… А отмененный гол в матче «Зенита» с «Балтикой» – это просто за гранью!

Самое большее, что меня возмущает… Я видел интервью Мажича, все говорят про офсайдные линии, вот это все по середине пятки. Он [футболист «Балтики»] не мешал вратарю в момент удара! Потому что он стоял левее. Адамов видел момент удара, который был в правый от него угол, он реагировал. По насмотренности миллиардов этих моментов – он ему не мешал! Вообще не мешал! Как можно было этот гол отменить, я не знаю!» – сказал Слуцкий.

  • «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 22 туров.
  • Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

VVM1964
1774939963
Все всё видят, а толку ??? - мир ещё не знал большого позора!!! ЗПРФ !!!)...
Ответить
...уефан
1774940015
...неоспоримо,Сэр!...
Ответить
может
1774940217
Топ клубы завоевывают еврокубки.
Ответить
alp
1774943443
а мне нравится! хотя бы потому, чтобы потом посмотреть на взрывы кб пуканов )))
Ответить
Иван Петров 1986
1774945710
У блохастых юбилей, поэтому нужно судить правильно. Все судейки так и делают.
Ответить
FWSPM
1774951146
да тянут после зимней паузы помойку как ненормальные. а что им делать ? игры нет только так и остается за очки цеплятся
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1774964246
Смерть Козлинам!
Ответить
neveldomha
1774967825
Укачало на табуретке, вот и несёт всякую чушь
Ответить
afw13
1774968231
к великому сожалению всех любителей футбола(в том числе и питерских) папаша мюллер в какой-то момент сделал из Зенита свою игрушку. престарелый маразматик с шарфиком решил что за долю малую сможет купить величие своей карманной команде, так же как и липовые чемпионства последних лет. но ничто не вечно, с должностей, даже самых высоких, снимают, деньги когда-нибудь заканчиваются, да и шарфик может в какой-то момент оказаться петлей на шей, покойный березовский не даст соврать.
Ответить
Таарон
1774972209
Что-то быстро забыли сколько очков потерял "Зенит" из-за судейских ошибок. А уж Слуцкому с его эмоциональностью только судейство разбирать. Люди, смотрите как играют против техничных команд: не в мяч, а в тело. И здесь у судей такой размах... устанавливать планку (борьбы) нарушения правил. Правила в футболе кровью писались, они для того, чтобы здоровье спортсмена защитить.
Ответить
