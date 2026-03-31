Слуцкий шокирован судейством в пользу «Зенита»: «Это просто за гранью»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал чемпиона РПЛ этого сезона. По его мнению, им будет «Зенит».

«С таким судейством – «Зенит». Я думаю, что «Зенит» выиграет.

Когда я смотрю пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»... Даже через ВАР… Весь мир, весь стадион видит, что игрок «Динамо» первым поставил ногу, она стоит у него в опоре. Как он может сфолить?! В матче с «Оренбургом» одного пенальти не было от слова совсем, второй – еще такой… А отмененный гол в матче «Зенита» с «Балтикой» – это просто за гранью!

Самое большее, что меня возмущает… Я видел интервью Мажича, все говорят про офсайдные линии, вот это все по середине пятки. Он [футболист «Балтики»] не мешал вратарю в момент удара! Потому что он стоял левее. Адамов видел момент удара, который был в правый от него угол, он реагировал. По насмотренности миллиардов этих моментов – он ему не мешал! Вообще не мешал! Как можно было этот гол отменить, я не знаю!» – сказал Слуцкий.