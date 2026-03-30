  • Слуцкий объяснил, почему у Баринова не получается заиграть в ЦСКА

Слуцкий объяснил, почему у Баринова не получается заиграть в ЦСКА

30 марта, 22:05

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался об игре зимнего новичка ЦСКА Дмитрия Баринова.

«Пока ЦСКА не может вписать Баринова. Если бы остался Николич с его ромбом, тройка Баринов – Кисляк – Обляков идеально бы подходила.

Баринов – качественный игрок, но обороняется он хуже Кисляка, а атакует хуже Облякова. Если вы берете Баринова за полгода до окончания контракта с «Локо», наверное, его надо встраивать. Если вы не ждете лета, значит, он нужен здесь и сейчас.

Плюс не сразу оборона заиграла без Дивеева. Новички не все пришлись ко двору. Куча нелепых удалений. С «Краснодаром» удаление Матеуса Рейса – я вообще такого давно не видел. То есть лучшее – враг хорошему», – заявил Слуцкий.

  • 29-летний Баринов в январе перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
  • Он поучаствовал в пяти матчах в составе новой команды, проведя на поле 374 минуты.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига ЦСКА Шанхай Шэньхуа Баринов Дмитрий Слуцкий Леонид
