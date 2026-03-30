Шалимов высказался об игре Максименко за «Спартак»

Экс-спартаковец Игорь Шалимов ответил, устраивает ли его уровень игры основного вратаря красно-белых Александра Максименко.

«В 12 голах после рестарта у него ни одной грубой ошибки нет. Вратарь больших команд, да и вообще любых, в первую очередь должен не привезти.

В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит. И чуть-чуть выручает», – сказал Шалимов.