Шалимов высказался об игре Максименко за «Спартак»

Экс-спартаковец Игорь Шалимов ответил, устраивает ли его уровень игры основного вратаря красно-белых Александра Максименко.
«В 12 голах после рестарта у него ни одной грубой ошибки нет. Вратарь больших команд, да и вообще любых, в первую очередь должен не привезти.
В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит. И чуть-чуть выручает», – сказал Шалимов.
- 28-летний Максименко – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 24 матчах.
- Его общая статистика в составе красно-белых: 258 пропущенных мячей в 222 играх.
- Контракт Максименко со спартаковцами действует до 30 июня 2027 года.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
Источник: «Спартак Шоу»