Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что в юности испытывал проблемы с переоценкой своих возможностей.
– Во времена контракта с «Найком» правда поймал звезду?
– Было еще в «Чертаново». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение.
- Твоя цитата: «Важно еще и оставаться человеком. Быть скромным. Особо нигде не выпендриваться». Но быть излишне скромным – совсем не классно, нет?
– Смотря где. На футбольном поле – согласен, скромничать не буду. А в жизни лучше оставаться скромным.
Тебя запомнят как человека, даже если ты легендарный футболист. Но мне и не надо прикладывать усилия, чтобы быть скромным – такой, какой есть.
- Кисляк попал в систему ЦСКА в 2020 году.
- За главную команду армейцев он дебютировал в июле 2023-го.
- Статистика хавбека: 75 матчей, 11 голов, 8 ассистов.
- За сборную России провел 8 игр и отметился 1 забитым мячом.
- У него контракт с клубом до лета 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
Источник: Sport24