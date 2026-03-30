Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что в юности испытывал проблемы с переоценкой своих возможностей.

– Во времена контракта с «Найком» правда поймал звезду?

– Было еще в «Чертаново». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение.

- Твоя цитата: «Важно еще и оставаться человеком. Быть скромным. Особо нигде не выпендриваться». Но быть излишне скромным – совсем не классно, нет?

– Смотря где. На футбольном поле – согласен, скромничать не буду. А в жизни лучше оставаться скромным.

Тебя запомнят как человека, даже если ты легендарный футболист. Но мне и не надо прикладывать усилия, чтобы быть скромным – такой, какой есть.