Слуцкий назвал лучшего игрока РПЛ: «Он на меня произвел колоссальнейшее впечатление!»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какого футболиста считает сильнейшим в чемпионате России прямо сейчас.

«Лучший игрок РПЛ – Батраков. Я сейчас был живьем на матче «Локомотив» – «Акрон», и я первый раз видел живьем Батракова. Он на меня произвел колоссальнейшее впечатление!

Есть игроки, у которых внутрь головы встроен компьютер, который подсознательно его наталкивает на абсолютное правильное действие. То, как он ищет, видит зоны, как он мгновенно принимает решения, как он отдал вот эту передачу на Воробьева головой, при том, что пас ему пошел очень плохой, неудобный, а он в секунду сообразил и перестроился…

Он прям Богом поцелованный игрок, с большим даром внутреннего компьютера – хай, хай, хай-класс. Ему искусственный интеллект вселили гораздо раньше, чем чат ChatGPT начал действовать.

Понятно, что надо выбирать, наверное, из команды, которая на первом месте или что-то еще… Но на меня Батраков произвел колоссальное впечатление», – заявил Слуцкий.