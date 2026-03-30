Слуцкий поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему лимит на легионеров в чемпионате России нужно ужесточить.

Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– В прошлом туре в стартовом составе команд РПЛ появилось 44 российских полевых игрока. Даже в «Динамо Мх», «Оренбурге», «Пари НН», «Крыльях Советов» доминируют иностранные футболисты.

Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня. «Оренбург» берет иностранных футболистов – и это не Лукас Вера, хотя и его поколением всем восторгались, а оно нигде не пригодилось. И эти футболисты в клубе, борющемся за выживание, все равно вытесняют из состава российских игроков.

– Вы за лимит?

– Да. Это мой лишний аргумент. Если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…

– Сборная Китая не становится сильнее благодаря лимиту.

– Если меня не переведут, то будет хорошо. Сборная Китая никогда не станет сильнее, потому что страна во всем развитии идет своим путем. В 90 процентах областей это просто супер, для китайцев.

Китай – фантастическая страна. Но в футболе нельзя идти своим путем. Нельзя забирать игрока, играющего в старте своего клуба, в сборную U18 для тренировок на протяжении полугода. Так ты не вырастишь.

А посмотрите, сколько игроков в Японии. У них три иностранца – и в Лиге чемпионов мы видим, что они почти никогда не играют в старте, это игроки ротации. В Южной Корее три иностранца – и там тоже много футболистов. Они разъезжаются табунами, по 15-20 человек.

– При лимите мы не получим среднюю картинку в РПЛ?

– А что чемпионат России получает от того, что за «Оренбург» в старте выходят семь иностранцев, которых никто не знает?

У «Локомотива» не лучшая академия в стране, но у них появились, например, Карпукас и Батраков, потому что клуб сделал ставку на российских игроков. Если бы то же самое сделал условный «Зенит», они тоже появились бы – ну, просто деваться некуда.

У «Зенита» топовые иностранцы, купленные за огромные деньги, но статистически лучшие игроки – Глушенков и Мостовой.

Луис Энрике вызывается в сборную Бразилии, но пока, кроме того, что он по десять раз обыгрывает одного и того же игрока на фланге, КПД нулевой.

У Глушенкова, Мостового, сейчас даже Соболева, он есть.