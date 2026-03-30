Карпин объяснил, почему вызывает 30+ футболистов в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на претензии по поводу большого количества игроков в финальной заявке национальной команды.

На мартовские матчи он пригласил 31 футболиста.

– Недавно ФИФА разрешила проводить восемь замен. Связано ли с этим решение вызвать 31 игрока?

– Конкретно с этим решением не связано. Уже устал на эту тему говорить, но скажу заключительный раз.

Сейчас у команд появилась возможность играть товарищеские матчи посреди окна: возьмем Францию и Англию. Сборная Англии вызвала в окончательный список 35 игроков, Франция сыграла две игры двумя разными составами.

К сожалению, у нас только товарищеские матчи, мы имеем возможность вызывать большое количество новичков, знакомиться с ними, смотреть на состояние.

Это при том, что Франция и Англия знают, когда будут играть официальные матчи, им вроде бы надо наигрывать основной состав, но они играют двумя составами.

Если у кого-то еще останутся вопросы по этому поводу, то даже не знаю, что еще тут говорить.