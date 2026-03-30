Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что руководство ЦСКА балует Фабио Челестини.
- После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 6 матчей, победив лишь «Краснодар» и «Динамо Мх» с одинаковым счетом 3:1.
- Поражения были от «Ахмата» (0:1), «Динамо» (1:4), «Балтики» (0:1) и «Краснодара» (0:4).
«Вы знаете количество помощников Челестини, которых он привел в ЦСКА? По-моему, девять. Очень много.
Я думаю: «Блин, когда я приходил в ЦСКА, был без рода и племени, разрешили взять только Шустикова. Выиграв несколько чемпионатов, Шустикова заменили на Овчинникова. Когда я согласился работать в сборной, разрешили взять Гончаренко – потому что Овчинников тоже работал в сборной».
Мне позволяли одного, а тут – пожалуйста. Хочешь жену бери, хочешь – собаку… Жена в тренерском штабе – сильнейший перегиб, который, на мой взгляд, недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов.
В ЦСКА клуб всегда был больше, чем кто-либо. Сейчас у меня создалось впечатление, что все пошли на поводу у Челестини. Не дай бог будет увольнение, я этого не желаю, но представляете сколько будет неустоек?
Сначала вы разбаловали тренера, а потом вы ему скажете: «Нет». Конечно, он вам устроит истерику», – заявил Слуцкий.
- ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.
- Они набрали 39 очков в 22 турах чемпионата России.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 баллов.
- Следующий соперник – «Акрон» (4 апреля).