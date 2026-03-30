Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что руководство ЦСКА балует Фабио Челестини.

После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 6 матчей, победив лишь «Краснодар» и «Динамо Мх» с одинаковым счетом 3:1.

Поражения были от «Ахмата» (0:1), «Динамо» (1:4), «Балтики» (0:1) и «Краснодара» (0:4).

«Вы знаете количество помощников Челестини, которых он привел в ЦСКА? По-моему, девять. Очень много.

Я думаю: «Блин, когда я приходил в ЦСКА, был без рода и племени, разрешили взять только Шустикова. Выиграв несколько чемпионатов, Шустикова заменили на Овчинникова. Когда я согласился работать в сборной, разрешили взять Гончаренко – потому что Овчинников тоже работал в сборной».

Мне позволяли одного, а тут – пожалуйста. Хочешь жену бери, хочешь – собаку… Жена в тренерском штабе – сильнейший перегиб, который, на мой взгляд, недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов.

В ЦСКА клуб всегда был больше, чем кто-либо. Сейчас у меня создалось впечатление, что все пошли на поводу у Челестини. Не дай бог будет увольнение, я этого не желаю, но представляете сколько будет неустоек?

Сначала вы разбаловали тренера, а потом вы ему скажете: «Нет». Конечно, он вам устроит истерику», – заявил Слуцкий.