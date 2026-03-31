Митрюшкин объяснил неудачи «Локомотива» в этом году

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин считает, что московской команде по силам улучшить положение в РПЛ.

– Многим болельщикам «Локомотива» рестарт сезона напоминает прошлую весну. Как объяснить то, что все повторяется из раза в раз? Как выйти из этого положения?

– Рестарт не такой уж и плохой. Да, упустили очки в тот момент, когда конкуренты, наоборот, их набрали. Ничья, поражение в чемпионате, а затем вылет из Кубка России – это больно. Наверное, поражение в Кубке выбило нас.

Но в РПЛ в меньшинстве обыграли «Пари НН», с тульским «Арсеналом» была непростая игра на синтетике, потом ничья с «Ахматом», где начали не так, как хотели, но после 0:2 вернулись в игру, а в конце чуть‑чуть не хватило, чтобы дожать соперника. Да, крупное поражение в Казани, но и там было удаление, а в меньшинстве всe‑таки тяжело играть.

Уверен, что сейчас поля станут лучше. Да и последняя игра с «Акроном» показала, что ребята не сомневаются в том, что мы исправим ситуацию. Вся борьба впереди.