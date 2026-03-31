Семак объявил решение «Зенита» по Соболеву из-за случая с маской

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что клуб не оштрафовал нападающего Александра Соболева за надевание маски в матче РПЛ

Форвард открыл счет в начале домашней встречи 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0) и отпраздновал гол, надев маску для ныряния. Соболев отреагировал таким образом на предматчевый ролик красно-белых, в котором он был изображен на коробке с этим предметом. Арбитр показал форварду желтую карточку.

«Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам все прекрасно понимает. Футбол – это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков. Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться. Все вопросы, которые периодически возникают, решаем и двигаемся дальше», – сказал Семак.