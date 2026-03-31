  • Семак объявил решение «Зенита» по Соболеву из-за случая с маской

Семак объявил решение «Зенита» по Соболеву из-за случая с маской

31 марта, 12:09
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что клуб не оштрафовал нападающего Александра Соболева за надевание маски в матче РПЛ

Форвард открыл счет в начале домашней встречи 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0) и отпраздновал гол, надев маску для ныряния. Соболев отреагировал таким образом на предматчевый ролик красно-белых, в котором он был изображен на коробке с этим предметом. Арбитр показал форварду желтую карточку.

«Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам все прекрасно понимает. Футбол – это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков. Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться. Все вопросы, которые периодически возникают, решаем и двигаемся дальше», – сказал Семак.

  • В 2026 году 29-летний Соболев в 6 матчах за «Зенит» забил 4 гола и сделал 1 ассист.
  • «Зенит» приобрел игрока у «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (22)
...уефан
1774949714
...на следующей раз обязать Соболя надевать в комплект к маске ласты и дыхательную трубку...
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774950256
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА пусть в ластах выходит Дельфин, в капитанской повязке, завтра 1 апреля ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽️
Павелий
1774950433
Сирожа окончательно потерял авторитет в команде.
sochi-2013
1774950696
Взрослый дядька адекватно отреагировал на детский поступок.
Cleaner
1774951505
Эмоции это эмоции. А с маской Дельфин все СОЗНАТЕЛЬНО и ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАЛ. Не на эмоциях. И болт он положил на мнение тренера Семака...(((
Semenycch
1774952108
Сергею Богдановичу нет и не было равных в лиге в вопросе воспитательной работы. В этом компоненте тренерской работы он сильнее даже таких асов как Сёмин и Бердыев.
FWSPM
1774952721
сашу пустили по кругу в раздевалке
gennadiy
1774953815
Некоторые люди умнеют с возрастом, а другие остаються дураками, что бы это видели все и вся Россия, навсегда.
Taps
1774956477
Малолетний дебил ...
Бумбраш
1774957319
А за нырок с динамо провели беседу,объяснили минусы в технике?
