Головин: «Сборная Россия едва не впала в ступор из-за самоотдачи игроков Никарагуа»

Полузащитник сборной России Александр Головин отметил, что первый тайм для команды в товарищеском матче с Никарагуа (3:1) оказался неожиданно тяжелым.

«Они удивили нас, и мы чуть в ступор не впали, видно было даже. Я не играл в первом тайме, но видел, что ребят удивила не высокая техника, а именно самоотдача. Вышли люди, как будто финал чемпионата мира играть. И поэтому первые минуты были очень тяжелыми», – сказал Головин.

По его словам, вместо оборонительной модели никарагуанцы выбрали активный прессинг и борьбу. Российской сборной потребовалась корректировка тактики, чтобы адаптироваться к этому стилю и взять игру под контроль.