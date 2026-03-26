Бубнов ответил, кто сильнее – Вагнер Лав или Кордоба: «Для меня однозначно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава и действующего форварда «Краснодара» Джона Кордобу.
– Я читал мнения, что Кордоба круче, чем Халк, Вагнер, Данни. Вот на ваш взгляд, легитимен ли спор – Кордоба круче, чем Вагнер Лав? Лучший легионер в истории русского футбола.
– Для меня Кордоба однозначно лучше Лава.
– Да ладно? Вы сейчас не шутите?
– Нет.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- 32-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.
- Клуб РПЛ тогда заплатил «Герте» 20 миллионов евро за трансфер.
- Колумбийский форвард забил 76 голов и сделал 35 ассистов в 145 матчах.
- У него контракт с краснодарцами до лета 2027-го с опцией продления еще на год.
