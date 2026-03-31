РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера марта

РПЛ определила кандидата на звание лучшего тренера лиги в марте.

В этот период включены 19-22-й туры (с учетом матчей, прошедших в 19-м туре в конце февраля).

Номинантами стали:

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.