РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера марта

31 марта, 11:40
9

РПЛ определила кандидата на звание лучшего тренера лиги в марте.

В этот период включены 19-22-й туры (с учетом матчей, прошедших в 19-м туре в конце февраля).

Номинантами стали:

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.

Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Спартак Зенит Краснодар Черчесов Станислав Семак Сергей Мусаев Мурад Гусев Ролан Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
Дубина
1774947337
Семак смешно!))))
boris63
1774947548
Нужно отдать должное Ролану Гусеву, будет справедливо.
Evgenijgerasimov607@gmail
1774948228
Мусай лучший!
ПалкоВводецъ007
1774948241
Что в этом списке делает физрук Карседо? Доводит антинародных до пердива? Гыгыгы
Император 1
1774949012
Что здесь забыли Мусаев, Карседо и Семак? На мой взгляд Талалаев лучший, несмотря на на его выходки, также хороший результат показали: Гусев реанимировал Динамо, Артига Краснодару и Локомотиву навалял.
Good_win_ФКСМ
1774953284
Лучшим тренером марта, равно как и нападающим/защитником, вратарем, - смело можно называть любого из свистунов, которые судили бо.мжарню в марте и, хоть не одевали официально их цвета, но были лучшими в их составе... мюллер подтвердит на все 100% заднеприводная го.мо-шваль и прочая местная мразевитая нечисть подтвердят это... перечень го.миков-имбецилов начинаем озвучивать в комментариях под моим постом:
