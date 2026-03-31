РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера марта

РПЛ определила кандидата на звание лучшего тренера лиги в марте.
В этот период включены 19-22-й туры (с учетом матчей, прошедших в 19-м туре в конце февраля).
Номинантами стали:
- Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 4 матча, 1-е место);
- Сергей Семак, «Зенит» (9 очков, 4 матча, 2-е место);
- Хуан Карлос Карседо, «Спартак» (9 очков, 4 матча, 6-е место);
- Ролан Гусев, «Динамо» (9 очков, 4 матча, 7-е место);
- Станислав Черчесов, «Ахмат» (8 очков, 4 матча, 8-е место).
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Голосование болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.