Французский журналист сказал, будет ли «ПСЖ» продавать Сафонова

Французский журналист L’Equipe Жозе Барросо сказал, что «ПСЖ» не намерен отпускать вратаря Матвея Сафонова в другой клуб.
«Сафонов сейчас безоговорочный номер один в «ПСЖ», поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом. Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги!
Насколько мне известно, руководство «ПСЖ» вообще не думает о том, чтобы рассматривать предложения по Сафонову. В клубе нам не раз говорили, что об этом на может быть и речи.
Что касается Шевалье, то вряд ли парижане смогут его продать за те же 50 миллионов, за которые его покупали. Люка почти не играет, а Сафонов полностью стал основным в Париже», – сказал Барросо.
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 16 матчей, из которых 7 – на ноль, и пропустил 17 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 22 миллиона евро.
- Срок контракта Сафонова с парижанами рассчитан до середины 2029 года.
