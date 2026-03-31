  Французский журналист сказал, будет ли «ПСЖ» продавать Сафонова

Французский журналист сказал, будет ли «ПСЖ» продавать Сафонова

31 марта, 12:20
1

Французский журналист L’Equipe Жозе Барросо сказал, что «ПСЖ» не намерен отпускать вратаря Матвея Сафонова в другой клуб.

«Сафонов сейчас безоговорочный номер один в «ПСЖ», поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом. Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги!

Насколько мне известно, руководство «ПСЖ» вообще не думает о том, чтобы рассматривать предложения по Сафонову. В клубе нам не раз говорили, что об этом на может быть и речи.

Что касается Шевалье, то вряд ли парижане смогут его продать за те же 50 миллионов, за которые его покупали. Люка почти не играет, а Сафонов полностью стал основным в Париже», – сказал Барросо.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 16 матчей, из которых 7 – на ноль, и пропустил 17 голов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 22 миллиона евро.
  • Срок контракта Сафонова с парижанами рассчитан до середины 2029 года.

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Император 1
1774949249
Насчёт Шевалье: кто его купит?
