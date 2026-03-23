Сафонову стало тяжелее в Париже: «Жизнь разделилась на до и после»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как изменилась его жизнь в Париже после декабрьского перформанса в финале Межконтинентального кубка.

Парижане в серии пенальти победили «Фламенго».

Сафонов отбил 4 из 5 ударов.

После матча у него диагностировали перелом руки. Российский голкипер пропустил 1,5 месяца.

«Все, наверное, знают, что чуть больше стал играть, чуть чаще. Поэтому приехал я в форме.

В Париже люди на улице стали чаще подходить. Узнают. Все-таки по телевизору стали чаще показывать.

Безусловно, стало тяжелее. Можно сказать, что после Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после», – заявил Сафонов.