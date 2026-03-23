  • Сафонову стало тяжелее в Париже: «Жизнь разделилась на до и после»

Сафонову стало тяжелее в Париже: «Жизнь разделилась на до и после»

23 марта, 23:17
6

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как изменилась его жизнь в Париже после декабрьского перформанса в финале Межконтинентального кубка.

  • Парижане в серии пенальти победили «Фламенго».
  • Сафонов отбил 4 из 5 ударов.
  • После матча у него диагностировали перелом руки. Российский голкипер пропустил 1,5 месяца.

«Все, наверное, знают, что чуть больше стал играть, чуть чаще. Поэтому приехал я в форме.

В Париже люди на улице стали чаще подходить. Узнают. Все-таки по телевизору стали чаще показывать.

Безусловно, стало тяжелее. Можно сказать, что после Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после», – заявил Сафонов.

  • Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он отыграл в стартовом составе 12 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
  • Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 33.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Межконтинентальный кубок ПСЖ Россия Фламенго Сафонов Матвей
Комментарии (6)
U+1F596
U+1F596
Нашел чему жаловаться в Париже.Это в России у людей жизнь разделилась на до сво и после.
Ответить
Persona_non_Grata
1774297472
Сафонову стало тяжелее в Париже - его стали узнавать на улицах, ну и видимо делать селфи!)...
Ответить
