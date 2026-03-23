Сафонову стало тяжелее в Париже: «Жизнь разделилась на до и после»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как изменилась его жизнь в Париже после декабрьского перформанса в финале Межконтинентального кубка.
- Парижане в серии пенальти победили «Фламенго».
- Сафонов отбил 4 из 5 ударов.
- После матча у него диагностировали перелом руки. Российский голкипер пропустил 1,5 месяца.
«Все, наверное, знают, что чуть больше стал играть, чуть чаще. Поэтому приехал я в форме.
В Париже люди на улице стали чаще подходить. Узнают. Все-таки по телевизору стали чаще показывать.
Безусловно, стало тяжелее. Можно сказать, что после Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после», – заявил Сафонов.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 12 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 33.
Источник: «Спорт-Экспресс»