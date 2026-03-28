Сафонов: «Каждая минута в «ПСЖ» – счастье»

Матвей Сафонов заявил, что не хочет выделять самым запоминающимся матч против «Монако».

Российский вратарь «ПСЖ» ответил на вопрос о встречах с «Монако» после слов Александра Головина, полузащитника монегасков, который назвал наиболее запоминающейся игру, где он забил гол Сафонову.

«Один матч выделять не хочется, сейчас я регулярно играю за «ПСЖ». И каждый матч, каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке. Это важный период, нужно рассматривать его целиком», – сказал Сафонов.