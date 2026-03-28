Сафонов: «Каждая минута в «ПСЖ» – счастье»

28 марта, 12:01
5

Матвей Сафонов заявил, что не хочет выделять самым запоминающимся матч против «Монако».

Российский вратарь «ПСЖ» ответил на вопрос о встречах с «Монако» после слов Александра Головина, полузащитника монегасков, который назвал наиболее запоминающейся игру, где он забил гол Сафонову.

«Один матч выделять не хочется, сейчас я регулярно играю за «ПСЖ». И каждый матч, каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке. Это важный период, нужно рассматривать его целиком», – сказал Сафонов.

  • Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.
  • Он куплен у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • В этом году Матвей стал первым номером парижан.

Во Франции появилось разочарование Сафоновым
«Мясник» заявил, что Сафонов случайно стал первым номером «ПСЖ»
Во Франции не видят разницы между Сафоновым и ноунеймом из второй лиги
Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alexander.saf
1774689319
Вот и оставайся там, а тут и без тебя обойдёмся
Ответить
шахта Заполярная
1774689675
Не теряй минуты счастья, сиди там, здесь без тебя скользко.
Ответить
evgevg13
1774692191
Правильно сказал. А вот журналюги, как всегда всё исказили. «Каждая минута в «ПСЖ» – счастье»-журналюги. "каждый матч, каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке".- Сафонов. Согласитесь, большая разница.
Ответить
