Сафонов рассказал, почему прилетел в Россию с опозданием

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прибыл из Франции в Россию позже, чем планировалось.
– Что нового? Как дела?
– Неплохо. Пропустил рейс в Стамбуле, взял билет на другой самолeт. В итоге сегодня добрался – это самое главное.
– Каково это – вернуться домой с осознанием, что здесь будет играть сборная России?
– Когда узнал, что матч пройдeт в Краснодаре, очень захотел попасть сюда. Надеялся, что меня вызовут – так и получилось.
Теперь надеюсь сыграть на стадионе, с которого всe начиналось.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
- Итоговый состав российской сборной на ближайшие игры можно посмотреть здесь.
Источник: «Матч ТВ»