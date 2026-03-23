Сафонов рассказал, почему прилетел в Россию с опозданием

23 марта, 22:18

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прибыл из Франции в Россию позже, чем планировалось.

– Что нового? Как дела?

– Неплохо. Пропустил рейс в Стамбуле, взял билет на другой самолeт. В итоге сегодня добрался – это самое главное.

– Каково это – вернуться домой с осознанием, что здесь будет играть сборная России?

– Когда узнал, что матч пройдeт в Краснодаре, очень захотел попасть сюда. Надеялся, что меня вызовут – так и получилось.

Теперь надеюсь сыграть на стадионе, с которого всe начиналось.

  • Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
  • Итоговый состав российской сборной на ближайшие игры можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры 4
В сборной России объяснили вызов пяти вратарей 4
Экс-вратарь сборной Франции сравнил игру Сафонова и Шевалье 8
Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Россия Мали Никарагуа Сафонов Матвей
Главные новости
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
1
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
Все новости
Все новости
Сафонов: «Каждая минута в «ПСЖ» – счастье»
12:01
4
ФотоЗащитник «Ренна» подорожал на 35 милионов, Шевалье упал в цене
Вчера, 17:10
2
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков Лиги 1
Вчера, 16:49
2
Сафонов подорожал на Transfermarkt
Вчера, 16:10
4
Президент «Ланса» одной фразой прокомментировал принудительный перенос матча с «ПСЖ»
26 марта
Матч «ПСЖ» с «Лансом» перенесли, несмотря на протест
26 марта
2
Главный соперник «ПСЖ» в Лиге 1 выступил с резкой критикой в ответ на просьбу парижан
24 марта
Сафонову стало тяжелее в Париже: «Жизнь разделилась на до и после»
23 марта
6
Сафонов рассказал, почему прилетел в Россию с опозданием
23 марта
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры
22 марта
4
Экс-вратарь сборной Франции сравнил игру Сафонова и Шевалье
20 марта
8
Дешам прокомментировал проигрыш Шевалье конкуренции Сафонову
19 марта
Стала известна реакция Шевалье на проигрыш конкуренции Сафонову
19 марта
4
Во Франции уверены, что Сафонов вынудит Шевалье покинуть «ПСЖ»
18 марта
8
Кто самые дорогие российские футболисты в 2026 году?
16 марта
1
Лига 1. «Монако» справился с «Брестом», Головин забил во втором матче подряд
15 марта
ВидеоОксана Самойлова прокомментировала инцидент с Мбаппе
12 марта
13
Чемпион мира скептически оценил шансы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым
12 марта
1
Колосков – о Сафонове: «Не делает ничего выдающегося»
12 марта
5
Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»
9 марта
8
Фото«ПСЖ» показал пятый комплект формы на сезон
9 марта
ФотоСафонов поздравил женщин с 8 марта, выложив фото с двумя огромными букетами цветов
8 марта
Колосков: «Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу»
7 марта
14
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако»
7 марта
1
Рабинер сформулировал, что не так с игрой Сафонова за «ПСЖ»
7 марта
3
L’Equipe поставила оценку Сафонову за проигранный матч «Монако»
7 марта
1
Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» и свой гол
7 марта
ФотоСборная России отреагировала на гол Головина Сафонову
7 марта
3
Все новости
