Сафонов рассказал, почему прилетел в Россию с опозданием

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прибыл из Франции в Россию позже, чем планировалось.

– Что нового? Как дела?

– Неплохо. Пропустил рейс в Стамбуле, взял билет на другой самолeт. В итоге сегодня добрался – это самое главное.

– Каково это – вернуться домой с осознанием, что здесь будет играть сборная России?

– Когда узнал, что матч пройдeт в Краснодаре, очень захотел попасть сюда. Надеялся, что меня вызовут – так и получилось.

Теперь надеюсь сыграть на стадионе, с которого всe начиналось.