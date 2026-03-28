Сафонов написал пост по матчу с Никарагуа в родном Краснодаре

Вратарь сборной России Матвей Сафонов опубликовал пост по итогам товарищеского матча с Никарагуа.
«Сыграли матч в Краснодаре против Никарагуа. Двоякие ощущения: очень приятно вернуться в родные пенаты и одновременно немного грустно. Но всe же я понимаю, что жизнь идeт своим чередом, и в призме моей карьеры «Краснодар» – это уже пройденный этап.
Особенное чувство – поддержка в родном городе. Особенно когда знаешь, что многие пришли посмотреть на мою игру. На трибунах во время матча были моя семья и мои друзья. В общем, со всех сторон это был очень важный матч для меня.
Также жаль, что не удалось сохранить ворота «сухими». Это тоже оставляет осадок, не говоря уже о том, что у меня были все шансы отбить пропущенный мяч.
Но нужно концентрироваться на положительном, так что мысленно готовлюсь к следующим матчам.
Спасибо, Краснодар, ещe увидимся!» – написал Сафонов.
- Матч Россия – Никарагуа (3:1) прошел накануне в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». На «Бомбардире» есть прямая текстовая трансляция. Ее вел Андрей Ерофеев.
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.