Погба забил впервые за четыре года

«Монако» во время международной паузы провел товарищеский матч против дубля английского «Брентфорда». Монегаски проиграли со счетом 1:2.

Участие во встрече не принимал полузащитник «Монако» Александр Головин, поскольку он находится в расположении сборной России.

Единственный гол у «Монако» забил полузащитник Поль Погба. Это его первый гол за четыре года.