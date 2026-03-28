Погба забил впервые за четыре года

«Монако» во время международной паузы провел товарищеский матч против дубля английского «Брентфорда». Монегаски проиграли со счетом 1:2.
Участие во встрече не принимал полузащитник «Монако» Александр Головин, поскольку он находится в расположении сборной России.
Единственный гол у «Монако» забил полузащитник Поль Погба. Это его первый гол за четыре года.
- 33-летний Погба присоединился к «Монако» в прошлом году после допинговой дисквалификации.
- В сезоне чемпионата Франции у Поля всего три матча без результативных действий. Контракт до лета 2027 года.
- Погба – чемпион мира 2018 года. Турнир проходил в России, финал приняли «Лужники».
Источник: «Бомбардир»