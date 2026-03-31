В «Рубине» высказались о слиянии с другим клубом

Пресс-служба «Рубина» подтвердил, что ведутся переговоры об объединении структуры казанского клуба с «Нефтехимиком».

«ФК «Рубин» и ФК «Нефтехимик» ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счет синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики», – сказали в пресс-службе.