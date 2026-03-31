В «Рубине» высказались о слиянии с другим клубом

Пресс-служба «Рубина» подтвердил, что ведутся переговоры об объединении структуры казанского клуба с «Нефтехимиком».
«ФК «Рубин» и ФК «Нефтехимик» ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счет синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики», – сказали в пресс-службе.
- Ранее сообщалось, что в случае слияния казанцы будут использовать нижнекамскую команду для «обкатки» своей молодежи.
- «Нефтехимик» занимает 8-е место в Первой лиге с 34 очками. Команда отстает на 4 очка от зоны стыков, сыграв на матч меньше конкурентов.
- «Рубин» идет 9-м в РПЛ с 30 очками после 22 туров.
