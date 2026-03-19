Дешам прокомментировал проигрыш Шевалье конкуренции Сафонову

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию голкипера «ПСЖ» Люки Шевалье.

Голкипер остается в запасе парижан 11 матчей подряд, а место в основе получает россиянин Матвей Сафонов.

В этом сезоне 24-летний Шевалье провел за «ПСЖ» 26 матчей, пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 10 встречах.

Летом парижане приобрели голкипера у «Лилля» за 40 миллионов евро без учета бонусов.

«Сегодня Шевалье третий вратарь. У него сложная ситуация – нет игрового времени. Такое бывает с важными футболистами сборной, я с такими связываюсь. Это часть доверительных отношений.

Шевалье за четыре месяца не потерял свою ценность. Он все еще в обойме. Я не оказываю никакого давления на «ПСЖ» и их главного тренера Луиса Энрике», – сказал Дешам RMC Sport.