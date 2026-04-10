Прояснилось будущее Луиса Энрике в «ПСЖ»

«ПСЖ» настроен на продолжение сотрудничества с главным тренером Луисом Энрике. Стороны работают над продлением контракта до 2030 года
Испанец заинтересован в дальнейшей работе в Париже. В настоящее время тренеру ищут жилье в Париже, поскольку сейчас он проживает в пригороде.
«ПСЖ» планирует повысить Луису Энрике зарплату. Он войдет в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Сейчас тренер получает 1 миллион евро в месяц.
- Нынешний контракт действует до 2027 года.
- «ПСЖ» назначил Энрике в 2023 году.
- В 2025 году тренер привел французский клуб к победе в Лиге чемпионов.
Источник: RMC Sport