Прояснилось будущее Луиса Энрике в «ПСЖ»

«ПСЖ» настроен на продолжение сотрудничества с главным тренером Луисом Энрике. Стороны работают над продлением контракта до 2030 года

Испанец заинтересован в дальнейшей работе в Париже. В настоящее время тренеру ищут жилье в Париже, поскольку сейчас он проживает в пригороде.

«ПСЖ» планирует повысить Луису Энрике зарплату. Он войдет в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Сейчас тренер получает 1 миллион евро в месяц.