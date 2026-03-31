Агент назвал условие, при котором «Зенит» сможет продать Луиса Энрике за 40 миллионов

Агент Тимур Лепсая прокомментировал информацию о том, что вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике хочет покинуть клуб после ЧМ-2026.

– Реально ли «Зениту» продать Энрике за 40 миллионов евро?

– Я думаю, что все будет зависеть от того, как он проведет этот чемпионат мира, попадет ли он в сборную Бразилии в итоговую заявку, сыграет ли он там. Вот сегодняшнего Луиса Энрике, я думаю, за 40 миллионов сложно будет продать. Но чемпионат мира – это большая витрина, где он может реально повысить свою капитализацию.

– Не рано ли Энрике собрался покинуть «Зенит». Всего год с небольшим здесь?

– Я думаю, что его приобретали с надеждой на совсем другой результат. Пока очевидно, что он не оправдывает тех надежд и вложений, которые были сделаны.

– Как думаете, сможет ли он заиграть именно за «Зенит» в РПЛ в этом сезоне?

– Пока мы видим, как я уже выше сказал, что инвестиции и надежды не оправдались. А что будет дальше – не знаю. Умеет ли он играть в футбол? Да, умеет. Захочет ли, замотивирован ли – это вопрос, который известен только тем, кто внутри находится в команде.