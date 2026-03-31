Агент назвал условие, при котором «Зенит» сможет продать Луиса Энрике за 40 миллионов

31 марта, 13:36
3

Агент Тимур Лепсая прокомментировал информацию о том, что вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике хочет покинуть клуб после ЧМ-2026.

– Реально ли «Зениту» продать Энрике за 40 миллионов евро?

– Я думаю, что все будет зависеть от того, как он проведет этот чемпионат мира, попадет ли он в сборную Бразилии в итоговую заявку, сыграет ли он там. Вот сегодняшнего Луиса Энрике, я думаю, за 40 миллионов сложно будет продать. Но чемпионат мира – это большая витрина, где он может реально повысить свою капитализацию.

– Не рано ли Энрике собрался покинуть «Зенит». Всего год с небольшим здесь?

– Я думаю, что его приобретали с надеждой на совсем другой результат. Пока очевидно, что он не оправдывает тех надежд и вложений, которые были сделаны.

– Как думаете, сможет ли он заиграть именно за «Зенит» в РПЛ в этом сезоне?

– Пока мы видим, как я уже выше сказал, что инвестиции и надежды не оправдались. А что будет дальше – не знаю. Умеет ли он играть в футбол? Да, умеет. Захочет ли, замотивирован ли – это вопрос, который известен только тем, кто внутри находится в команде.

  • 25-летний Луис Энрике провел в этом сезоне 25 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.

Еще по теме:
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
Орлов сообщил об интересе «Зенита» к футболисту «Балтики» 5
Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро 20
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Бразилия Энрике Луис
Damir07
Damir07
Я скажу реально это или нет В Европе его ни один уважающий клуб его не купить за такие деньги даже половину этой суммы
Бумбраш
1774980130
Продать за 40?-вполне возможно,если милер из своего кармана 15 добавит
Главные новости
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
18
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
Все новости
