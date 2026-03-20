  • Экс-вратарь сборной Франции сравнил игру Сафонова и Шевалье

Экс-вратарь сборной Франции сравнил игру Сафонова и Шевалье

Сегодня, 09:09
7

Бывший голкипер «ПСЖ» и сборной Франции Бернар Лама оценил игру вратаря парижан Матвея Сафонова, вытеснившего из основного состава Люка Шевалье.

«В Лиге чемпионов невозможно ничего гарантировать заранее, потому что это турнир высочайшего уровня, где все решают детали, форма команды и психологическая устойчивость. Но мне кажется, что сейчас «ПСЖ» переживает очень хороший момент.

Команда имеет надежный номер в лице Сафонова, и с ним парижане могут взять вторую Лигу чемпионов подряд. Но для этого надо проходить «Ливерпуль». И, кажется, им это по силам.

Я считаю, что Матвей играет очень хорошо. Для меня сейчас он выглядит сильнее Люка Шевалье именно с ментальной точки зрения: он спокойнее, надежнее и увереннее в больших матчах. Это очень важно для вратаря такого клуба, как «ПСЖ».

Мне кажется, что и Луис Энрике, и партнеры по команде сегодня больше рассчитывают именно на Сафонова, потому что он производит впечатление игрока, на которого можно положиться в ключевой момент.

Кроме того, Сафонов выглядит более опытным именно в матчах высокого уровня. У него больше игрового опыта в еврокубках, и в таких встречах это имеет большое значение. У «ПСЖ», безусловно, два хороших вратаря, но именно опыт, самообладание и ментальная устойчивость Сафонова сейчас могут делать разницу.

Что касается Шевалье, то ситуация для него становится все более непростой. Когда один вратарь играет, а другой остается без практики, всегда возникает вопрос, как это скажется на его ближайших перспективах. Поэтому сейчас действительно не до конца понятно, попадет ли он в ближайшую заявку сборной Франции и вообще поедет на чемпионат мира в Америку.

А если говорить о Сафонове, то, на мой взгляд, если бы не отстранение России, он мог бы стать одним из главных открытий чемпионата мира в США. Это была бы по-настоящему уникальная история: российский вратарь, который сумел зарекомендовать себя в Европе и показать свой уровень на международной арене.

В нынешней ситуации Матвей доказывает, что способен играть на самом высоком уровне, и для «ПСЖ» это, безусловно, очень важно», – сказал Лама.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 15 матчей, пропустил 17 голов, сыграл на ноль в 6 встречах.
  • 24-летний Шевалье в текущем сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 мячей, провел на ноль 10 матчей.
  • Лама – чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, обладатель Кубка кубков и 4 других титулов в составе «ПСЖ».

Комментарии (7)
Император Бомжей
1773987308
Да он целую статью про Сафонова написал, а не просто мнение сказал)) Всё четко по полочкам разложил
СильныйМозг
1773988522
У Сафонова усы Барона Мюнхаузена. Дело в них.
BarStep
1773989428
Соглашусь
рылы
1773991475
переживаем за сафонова всей страной) не, ну правда. дай бог, чтобы окончательно закрепился и вытеснил эту шевалью. показал кузькину мать и сыграл в финале. тогда доннарумма играл, теперь очередь матвейки.
pdorewerow
1773992342
Интересно, конечно, почитать.
ilich55
1773992549
Молодец француз. Хорошо и по делу сказал, что в последнее время большая редкость.
Император 1
1773993911
Надеюсь Сафонов чаще будет на ноль играть и станет 100% вратарём номер 1 и за сборную порадует. Сильнейший вратарь России на данный момент
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
1
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
6
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
