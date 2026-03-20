Экс-вратарь сборной Франции сравнил игру Сафонова и Шевалье

Бывший голкипер «ПСЖ» и сборной Франции Бернар Лама оценил игру вратаря парижан Матвея Сафонова, вытеснившего из основного состава Люка Шевалье.

«В Лиге чемпионов невозможно ничего гарантировать заранее, потому что это турнир высочайшего уровня, где все решают детали, форма команды и психологическая устойчивость. Но мне кажется, что сейчас «ПСЖ» переживает очень хороший момент.

Команда имеет надежный номер в лице Сафонова, и с ним парижане могут взять вторую Лигу чемпионов подряд. Но для этого надо проходить «Ливерпуль». И, кажется, им это по силам.

Я считаю, что Матвей играет очень хорошо. Для меня сейчас он выглядит сильнее Люка Шевалье именно с ментальной точки зрения: он спокойнее, надежнее и увереннее в больших матчах. Это очень важно для вратаря такого клуба, как «ПСЖ».

Мне кажется, что и Луис Энрике, и партнеры по команде сегодня больше рассчитывают именно на Сафонова, потому что он производит впечатление игрока, на которого можно положиться в ключевой момент.

Кроме того, Сафонов выглядит более опытным именно в матчах высокого уровня. У него больше игрового опыта в еврокубках, и в таких встречах это имеет большое значение. У «ПСЖ», безусловно, два хороших вратаря, но именно опыт, самообладание и ментальная устойчивость Сафонова сейчас могут делать разницу.

Что касается Шевалье, то ситуация для него становится все более непростой. Когда один вратарь играет, а другой остается без практики, всегда возникает вопрос, как это скажется на его ближайших перспективах. Поэтому сейчас действительно не до конца понятно, попадет ли он в ближайшую заявку сборной Франции и вообще поедет на чемпионат мира в Америку.

А если говорить о Сафонове, то, на мой взгляд, если бы не отстранение России, он мог бы стать одним из главных открытий чемпионата мира в США. Это была бы по-настоящему уникальная история: российский вратарь, который сумел зарекомендовать себя в Европе и показать свой уровень на международной арене.

В нынешней ситуации Матвей доказывает, что способен играть на самом высоком уровне, и для «ПСЖ» это, безусловно, очень важно», – сказал Лама.