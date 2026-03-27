Защитник «Ренна» подорожал на 35 милионов, Шевалье упал в цене

Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков Лиги 1 по итогам промежуточного обновления.

Больше всего в цене вырос защитник «Ренна» Жереми Жаке – с 20 до 55 миллионов евро.

20-летний игрок подорожал на 35 миллионов – это самый большой рост стоимости футболиста в мире с начала 2026 года.

Сильнее всего потерял в цене – 6 миллионов евро – бельгийский полузащитник «Марселя» Артур Вермерен.

Цена голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье снизилась на 5 миллионов евро, до 30 миллионов. При этом он все равно остается дороже другого голкипера команды Матвея Сафонова.