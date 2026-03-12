Колосков – о Сафонове: «Не делает ничего выдающегося»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Сафонов играет в футбол – это его работа. Он не делает ничего выдающегося, чтобы уделять ему столько внимания и петь дифирамбы.
Здорово, что Сафонов завоевал место в стартовом составе «ПСЖ», но помимо него там ещe десять человек выходят на поле. Нельзя говорить, что победы парижан – это победы имени Сафонова», – сказал Колосков.
- 27-летний Сафонов провел в этом сезоне 14 матчей за «ПСЖ», пропустил 17 голов, провел 5 игр на ноль.
- Он выступает за парижан с лета 2024 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Сафонов выиграл 7 трофеев в составе «ПСЖ».
Источник: «Советский спорт»