Колосков – о Сафонове: «Не делает ничего выдающегося»

12 марта, 12:23
5

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов играет в футбол – это его работа. Он не делает ничего выдающегося, чтобы уделять ему столько внимания и петь дифирамбы.

Здорово, что Сафонов завоевал место в стартовом составе «ПСЖ», но помимо него там ещe десять человек выходят на поле. Нельзя говорить, что победы парижан – это победы имени Сафонова», – сказал Колосков.

  • 27-летний Сафонов провел в этом сезоне 14 матчей за «ПСЖ», пропустил 17 голов, провел 5 игр на ноль.
  • Он выступает за парижан с лета 2024 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Сафонов выиграл 7 трофеев в составе «ПСЖ».

Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Колосков Вячеслав
Комментарии (5)
evgen64
1773308200
А что при колоскове и колосковым было сделано выдающегося?
Foxitkuban
1773312396
Как же у нас любят обсуждать достижения других те, кто сам ничего не достиг. Что в новостях, что в комментариях.
САДЫЧОК
1773318361
Колосков это образец не профессионализма! Мы помним как этот тип развалил сначала наш хоккей-а потом и футбол! И как не хотел вцепившись уходить с поста. Этому старому дятлу не обьяснить , что Сафонов добился выдающегося результата выиграв в финале межконтинентального кубка и сейчас в основе ТОП клуба, завоевав немало трофеев. Колосков-ты Позорище в нашем футболе!
DoctorWatson
1773325519
Кто таблетки у деда отобрал?
c 7890
1773325599
Не делает ничего выдающегося.
