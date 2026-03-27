Топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1

В списке самых дорогих игроков Лиги 1 после обновления трансферной стоимости игроков почти нет изменений.
В топ-10 все позиции занимают футболисты «ПСЖ».
Девятка самых дорогих игроков осталась прежней: впереди по-прежнему Витинья и Жоау Невеш, оцениваемые в 110 миллионов евро каждый.
В топ-10 впервые попал Варрен Заир-Эмери, а чуть позади него – Жереми Жаке из «Ренна» и Мейсон Гринвуд из «Марселя» с ценой в 55 миллионов евро каждый.
- Цена российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова возросла с 15 до 22 миллионов евро.
- Стоимость полузащитника «Монако» Александра Головина осталась прежней – 18 миллионов евро.
Источник: Transfermarkt