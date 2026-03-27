Топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1

В списке самых дорогих игроков Лиги 1 после обновления трансферной стоимости игроков почти нет изменений.

В топ-10 все позиции занимают футболисты «ПСЖ».

Девятка самых дорогих игроков осталась прежней: впереди по-прежнему Витинья и Жоау Невеш, оцениваемые в 110 миллионов евро каждый.

В топ-10 впервые попал Варрен Заир-Эмери, а чуть позади него – Жереми Жаке из «Ренна» и Мейсон Гринвуд из «Марселя» с ценой в 55 миллионов евро каждый.