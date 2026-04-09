Сафонов отреагировал на свою ошибку в матче с «Тулузой»

Враттарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своей результативной ошибке в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:1) 3 апреля.

«Давление в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ после ошибки в игре с «Тулузой»? На самом деле ничего сверхъестественного с «Тулузой» не произошло. Задача у меня всегда одинаковая. После той ошибки я поставил себе задачу играть так же, как играл до этого. Плюс команда мне помогла, добилась победы, несмотря на мои «старания», ха-ха. Мы всe равно выиграли у «Тулузы», – сказал Сафонов.