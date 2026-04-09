Сафонов сыграет с «Манчестер Юнайтед»

«ПСЖ» в социальных сетях объявил о товарищеском матче с английским «Манчестер Юнайтед».
Игра состоится летом, 8 августа, в шведском Гетеборге.
- «ПСЖ» с 63 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В составе французского клуба выступает российский голкипер Матвей Сафонов.
- «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и идет третьим в чемпионате Англии по футболу.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ». Россиянина купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- Он отыграл в стартовом составе 14 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января. Всего на счету Сафонова 15 сухих матчей из 35.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ.
